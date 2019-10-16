Копенгаген, 16 октября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Органы обвинения в Дании вновь смогут использовать телефонные данные в качестве доказательств в суде. Временный запрет, согласно прокурору Яну Рехендорфу, будет снят 18 октября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

В августе 2019 года обвинительные органы приняли решения временно перестать использовать телефонные данные в качестве улик, в результате чего рассмотрение многих судебных дел было перенесено. Кроме этого, суды вынуждены были отпустить из-под стражи 36 человек. В ходе пресс-конференции 16 октября прокурор рассказал о новых принципах использования телефонных данных на слушаниях. Так, сторона обвинения впредь должна будет представлять эти данные лишь как «сопровождающий материал», который в сложных делах обязан быть подкреплен показаниями свидетелей. Помимо этого, полиция должна будет предоставлять отчет, в котором упоминались бы возможные ошибки и разночтения телефонных данных. Об этих нюансах также должны быть впредь проинформированы стороны обвинения и защиты. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Ранее со стороны министра юстиции Дании Ника Хеккерупа звучала критика в адрес полиции и органов обвинения за их отношение к ведению судебных разбирательств. Из-за ранее вскрывшейся информации, правоохранительные органы годами использовали в суде неверные телефонные данные в качестве доказательств, в результате чего появилась необходимость заново пересматривать 10 000 уголовных дел.