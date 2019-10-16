Копенгаген, 16 октября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Согласно опубликованному 16 октября отчету министерства юстиции Дании, подготовка к визиту президента Дональда Трампа стоила государству 840 тысяч долларов. Эти средства были использованы для закупки специального оборудования и разработки планов обеспечения безопасности главы Белого Дома.

Белый дом

Отчет был подготовлен по запросу представителя партий «Единого списка» Росы Лунд. В документе помимо денежных трат упоминается также тот факт, что различные ведомства потратили порядка 9000 часов для подготовки визита. Большая часть расходов и переработок пришлась на полицию: правоохранительные органы должны были найти средства на расквартирование сотрудников на время визита, а также для закупки необходимого оборудования. В общем и целом, полиция потратила 4200 часов для подготовки к государственному визиту. Администрация премьер-министра не предоставила конкретные данные для отчета, однако представители главы правительства заявили, что для этой работы было привлечено 13 сотрудников, которые «потратили много часов на подготовку к визиту». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Все усилия датских властей в итоге оказались тщетными, так как президент США отменил намеченный на 2-ое сентября государственный визит в Данию.