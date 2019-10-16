Москва, 16 октября, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Задержанные сотрудники посольства США уведомляли Минобороны России о намерении посетить Архангельск, однако оказались в поезде на Северодвинск, сообщили 16 октября в МИД России.

Pedro Ribeiro Simões Туристы с картой

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса—Северодвинск», — приводит комментарий ведомства «Коммерсантъ».

В МИД предположили, что американские дипломаты, «видимо, заблудились», и выразили готовность «подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в посольстве США заявили, что снятые с поезда дипломаты совершали официальную поездку и должным образом уведомляли о ней Министерство обороны.

По информации телеканала «Рен ТВ», 14 октября военно-морской атташе посольства США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе Джерри Арриола Энтони и военный атташе, полковник Д.С. Данн были задержаны в Северодвинске по подозрению в нарушении правил пребывания на режимном объекте.

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