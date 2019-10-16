Бишкек, 16 октября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на территории российской военной авиабазы «Кант» в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба российского военного объекта.

Минобороны России Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии

На аэродроме спортсмены отработали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику.

Сборы проводились в рамках подготовки к VII летним Всемирным военным играм, которые пройдут в китайском городе Ухань с 18 по 27 октября 2019 года.

Отметим, что участие в этом международном мероприятии примут около 9 000 спортсменов, тренеров и официальных лиц из 108 стран. Россию на военных играх будут представлять 257 спортсменов.