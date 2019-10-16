Лондон, 16 октября, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о прогрессе переговоров по Brexit и возможности скорого заключения соглашения с Брюсселем, 16 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Премьер-министр представил обновленную информацию… он сказал, что есть шанс добиться хорошей сделки» , — сообщил представитель Даунинг-стрит.

Однако представитель премьер-министра отметил, что на переговорах пока «остаются нерешенные вопросы».

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