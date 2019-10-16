Екатеринбург, 16 октября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В России все проспекты, улицы и площади с названием «Победа» могут быть приведены в нормативное состояние. Такое предложение участников проходящей в Екатеринбурге международной выставки «Дорога-2019» озвучил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава Минтранса Евгений Дитрих.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Предложение приурочено к 75-летию Победы. С ним утром 16 октября выступили участники семинара по безопасности дорог, прошедшего в рамках выставки.

«Данные мероприятия не потребуют дополнительных расходов, проделанная работа с учётом уже запланированных мероприятий в честь Дня Победы станет данью памяти павшим в Великой Отечественной войне», — сказал министр.

Дитрих отметил, что основной задачей такого проекта станет формирование у населения духовно-нравственной позиции, а также чувства сопричастности с историей России, ответственности за её будущее. И попросил Медведева поддержать инициативу регионов.

О реакции премьера пресс-служба правительства страны не информирует. Как сообщало ИА REGNUM, Медведев сегодня провёл в Екатеринбурге совещание по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги».