Самарская область, 17 марта, 2007, 16:40 — ИА Регнум. Как уже сообщало ИА REGNUM, в самарском аэропорту "Курумоч" совершил аварийную посадку самолет Ту-134 рейсом № 471 Сургут - Самара - Белгород. Как сообщили в ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair Aviation), для родственников пассажиров, летевших рейсом № 471 по маршруту Сургут - Самара - Белгород 18 марта 2007 г. в 10 часов утра организован чартерный рейс для вылета к месту трагедии.

Необходимые места можно забронировать по телефонам горячей линии: (3452) 49-24-50, 49-24-51, 49-24-52.

Сбор пассажиров в представительстве авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту г. Сургута. В аэропорт необходимо прибыть за 2 часа до начала регистрации. При себе иметь паспорт.

По всем необходимым вопросам обращаться в представительство авиакомпании в Сургуте: (3462) 770-399.