Рим, 16 октября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Утвержденный правительством Италии в среду, 16 октября, проект налогового маневра предполагает ужесточение ограничения на использование наличных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В настоящее время запрещено использование наличных при расчетах, если сумма превышает 3000 евро. С 2020 года сумма будет снижена до 2000 евро, с 2021 года — до 1000 евро.

В правительстве ограничение использования наличных средств объясняют борьбой с уклонением от уплаты налогов и с отмыванием денег.

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