Лондон, 16 октября, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут после заявлений ОПЕК о продолжении сокращения добычи, 16 октября передает агентство Reuters.

catmoz Нефть

К настоящему моменту нефть Brent подорожала на 57 центов (0,97%), до $59,31 за баррель. Ранее в ходе торгов марка достигла пикового значения $59,74 за баррель.

Нефть WTI подорожала на 50 центов (0,95%), до $53,31 за баррель. Максимальным значением WTI в ходе торгов стали $53,73 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent пытается вернуться к $60 за баррель