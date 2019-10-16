Ярославль, 16 октября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Для почтальонов Ярославской области будут закуплены специальные устройства, которые отпугивают собак. Об этом корреспонденту ИА REGNUMм сообщили в управлении Федеральной почтовой связи Ярославской области. Предполагается, что приборы помогут сотрудникам почтовых отделений защититься от нападения стай бродячих животных. Всего будет приобретено 1300 ультразвуковых отпугивателей.

Россельхознадзор Собака

«Устройство для отпугивания собак работает на расстоянии до 20 метров и выдаётся почтальонам в тех муниципалитетах, где существует угроза нападения животных на почтовых работников. Большее количество устройств будет выдано сельским почтальонам. В городских отделениях устройства получат те почтальоны, которые работают в районах, где существует повышенная угроза нападения бродячих собак», — рассказали в УФПС Ярославской области.

Запрос котировок на приобретение отпугивателей уже размещен на портале госзакупок. Максимальная цена приобретения 1300 приборов может составить 861 744 рубля.

«Принцип действия: в сторону нападающей собаки излучаются ультразвуковые волны и вспышки ультраярких светодиодов. Ультразвуковое давление — не менее 110 децибел, дальность действия — не менее 8 метров», — таковы условия технического задания, размещенного на портале госзакупок.

В последнее время в Ярославской области количество случаев нападения собак на почтальонов снизилось, новые приборы получат те отделения, где аналогичные приборы вышли из строя или откуда поступали целевые заявления на закупку подобных аппаратов.