Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Все действия Турции, направленные против курдского и христианского населения Сирии, абсолютно неприемлемы и повлекут за собой санкции, заявила 16 октября постпред США в ООН Келли Крафт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом Крафт сообщила после закрытых консультаций в Совбезе ООН по вопросу турецкой военной операции «Источник мира».

Кроме того, Келли Крафт подчеркнула, что США призывают Турцию прекратить военные действия и немедленно остановить операцию.

«Мы ясно объяснили Турции, что любые действия на северо-востоке Сирии, нарушающие международное право, являются неприемлемыми. В число таких действий входят удары по курдскому населению, религиозным меньшинствам, местным христианам, а также по гражданским объектам», — сказала Келли Крафт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за военной операции в Сирии президент США Трамп ввел санкции против экспорта металла из Турции. Кроме того, ряд должностных лиц Турции включены в санкционные списки.