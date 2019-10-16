Копенгаген, 16 октября, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Суды и представители различных партий в Дании скептически отнеслись к опубликованному 16 октября законопроекту, согласно которому преступники, совершившие акты насилия, должны отправляться в тюрьму, а не на общественные работы.

Суд

Представитель датской Социалистической народной партии по правовым вопросам Карина Лорентцен Денхардт в связи с предложением правительства ужесточить наказание за насилие заявила, что такой закон лишит суды возможности выносить иные решения в особых случаях. Политик также назвала это попыткой правительства «контролировать каждый шаг судов». Профсоюз датских судей также занял скептическую позицию ввиду того, что, по словам представителей профсоюза, в подобных делах, как правило, мерой наказания становится лишение свободы, поэтому нет необходимости разрабатывать специальный закон. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Данный законопроект рассматривался еще при предыдущем правительстве Дании, однако впоследствии от него отказались. Нынешние власти же приняли решение продолжить над ним работу.