Калькутта, Индия, 16 октября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индии смогут проводить боевые операции с гражданских аэропортов на востоке страны. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Ashwin Kumar ВВС Индии

Представители ВВС Индии подчеркнули, что использование гражданских аэропортов для осуществления операции военной авиации позволит обеспечить максимальную боеготовность вооружённых сил страны к отражению любых угроз национальной безопасности. ВВС Индии будет использовать гражданские аэропорты в городах Андал, Гувахати, Димапур, Импхал, Калькутта, Пасигхат.

Напомним, что в восточной части страны располагаются три аэропорта базирования ВВС Индии: Калайкунда, Тезпур и Чабуа.