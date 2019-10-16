Манила, 16 октября, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Семилетняя девочка погибла в результате землетрясения на Филиппинах, ещё 20 человек пострадали. Об этом 16 октября сообщает телеканал ABS-CBN News.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение в Крыму. 1927-1928 Землетрясение

Землетрясение произошло в 14:37 мск на Филиппинах. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.

В провинции Котабато сообщили о двух пострадавших в результате землетрясения, в том числе пострадал семилетний ребёнок, на которого обрушилась стена. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, ребёнок не выжил.

В провинции Южный Давао власти города Магсайсай сообщили о 20 пстрадавших, госпитализированных с различными травмами. Кроме того, сообщается о сильном повреждении значительной части зданий в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,4, которое произошло на Филиппинах.