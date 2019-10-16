Москва, 16 октября, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Необходимость увеличения численности центрального аппарата МЧС России возникла в связи с реорганизационными мероприятиями, сообщили 16 октября в пресс-службе ведомства.

МЧС России Служба спасения 101

В частности, как уточняется, Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо и станет структурным подразделением центрального аппарата.

«Решение позволит высвободить дополнительную численность для усиления реагирующих подразделений и осуществить внутреннее перераспределение численности, а также повысить эффективность выполнения задач», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной численности работников центрального аппарата МЧС с 996 до 1796 человек.

Напомним, с 1 января 2020 года МЧС переводит все территориальные органы и силы на новую модель функционирования. Реформа ведомства призвана улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, а также повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.