Киев, 16 октября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Экспорт товаров с Украины в Россию за 8 месяцев этого года составил 2,175 млрд долларов, сообщила 16 октября украинская государственной службы статистики.

Вечер на Украине. 1882

Ведомство уточняет, что экспорт с Украины в РФ сократился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, импорт из России сократился на 3%, до 4,939 млрд долларов.

Судя по данным украинского ведомства, в настоящий момент Россия — третья в списке крупнейших покупателей товаров с Украины после Китая и Польши, с долей экспорта 6,6%. Вместе с тем среди крупнейших поставщиков товаров на Украину Россия занимает второе место с показателем 12,7% рынка, уступая лишь Китаю (14,7%).

ИА REGNUM напоминает, что по данным российской Федеральной таможенной службы, оборот торговли между Украиной и Россией в январе-августе 2019 года составил 8,278 млрд долларов, сократившись на 12,7% в годовом выражении.