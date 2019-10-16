Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Блокадное кольцо Зеленого пояса Славы в Петербурге по-прежнему находится под угрозой застройки. Об этом заявил член российского Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС/ICOMOS*) Владимир Чернышев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда

Он добавил, что считает отговорками властей неповоротливые действия по защите всемирного наследия, которые часто объясняют необходимостью «имплементации» международных норм в российское законодательство.

Но, как уточнил Чернышев, государство — участник Конвенции об охране всемирного наследия обязуется беречь свои памятники, и больше с точки зрения закона российским властям ничего не требуется.

«Чтобы хотя бы физически не уничтожать. У нас сейчас приговорено к застройке блокадное кольцо Зеленого пояса Славы. Ну, кто не дает не выдавать разрешения на строительство прямо на территории блокадного кольца? Да еще и к 75-летию снятия блокады!» — возмутился Чернышев.

«Там строительство фактически разрешается на месте боев, на линии фронта. Это кошмар», — согласилась председатель РОО «Охтинская Дуга» Елена Малышева.

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Как сообщало ИА REGNUM, чиновники комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга «не смогли найти» документы, относящиеся к разработке и созданию «Зелёного пояса Славы» — мемориального комплекса, сооруженного в 1960—1970-х годах на рубежах обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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* ICOMOS — это Международный совет по памятникам и достопримечательным местам. Штаб-квартира организации находится в Париже.