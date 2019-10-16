Москва, 16 октября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о вытрезвителях, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

Речь идет о создании правовых основ для оказания помощи лицам в алкогольном опьянении, которые находятся в общественных местах, но из-за количества выпитого лишены возможности передвигаться и принимать адекватные решения.

«Вопрос представляется мне весьма актуальным. Это должен быть своего рода социальный аналог упраздненных в 2011 году в рамках реформы МВД вытрезвителей», — отметил замглавы комитета Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он заверил, что парламентарии не собираются реанимировать действовавшую ранее систему, когда существовал своего рода план по приведенным в вытрезвители, и зачастую брали всех, не разбираясь, действительно ли представляет человек опасность для общественного порядка, есть ли угроза его жизни.

Сегодня нетрезвых граждан доставляют в больницы, и больше всех на отсутствие вытрезвителей жалуются сотрудники медицинских учреждений.

«Персонала, чтобы следить за пьяными пациентами, не хватает. Контингент нетрезвых пациентов очень разный, проводить дезинфекцию в автомобиле скорой помощи после каждого подобного пациента накладно. Пьяные люди могут и не нуждаться в медпомощи, им нужна только койка для сна. И где больнице набрать столько коек? Бывает, и дебоширить начинают такие пациенты. Поэтому почти половина их после доставки в больницу вновь оказываются на улице, где могут замерзнуть, попасть под машину или стать жертвами ограбления», — сказал Огуль.

При всех претензиях к старой системе вытрезвителей, был и существенный позитив — людей они от гибели спасали. А после упразднения нетрезвые люди гибнут, становятся объектами преступлений, сами совершают преступления.

«Проблема это острая, поэтому надо устранить правовой вакуум, поскольку уже в ряде регионов начали решать эти вопросы: стали появляться специализированные учреждения для помощи таким подвыпившим гражданам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении. Специально выделяется для этого транспорт и работает медперсонал», — указал он.

Депутат обратил внимание на то, что вытрезвители вовсе не были придуманы при советской власти, они появились в России еще до революции. Один из первых таких вытрезвителей назывался «Приют для опьяневших» и открылся в Туле в начале прошлого века. В приюте работали врачи, пациентов лечили, если надо, и давали выспаться, а утром отправляли восвояси, напомнил парламентарий.