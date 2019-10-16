Чебоксары, 16 октября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. ГИБДД Чувашии устанавливает обстоятельства происшествия с участием троллейбуса в Чебоксарах, в котором ранения получили 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Гибдд.рф/r/21/news В Чебоксарах троллейбус врезался в опору освещения

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах.

«Предварительно установлено, что водитель троллейбуса, следовавший по городскому маршруту, съехал с дороги и совершил столкновение с опорой линии электропередач. Движение на данном участке дороги восстановлено. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорят в ГИБДД Чувашии.

Гибдд.рф/r/21/news Троллейбус отбуксировали

Гибдд.рф/r/21/news В настоящее время движение восстановлено

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в 14:38 троллейбус врезался в опору освещения. В больницы доставлены 26 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. В минздраве Чувашии отмечают, что опасности для их жизни и здоровья нет.

В мэрии сформирована создана служебная комиссия для установления причины аварии и причинённого ущерба. Также устанавливаются виновные лица.