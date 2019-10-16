Астрахань, 16 октября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В Астрахани учреждения образования и спорта готовы к отопительному сезону на 100%, сообщила пресс-служба областного правительства. ООО «Астраханские тепловые сети» завершило подготовку к работе комплекса теплосетевого оборудования и отремонтировало теплосети на левом берегу областного центра.

Борис Кустодиев. Астрахань(фрагмент). 1918

Районные администрации и теплоснабжающие организации готовы к холодам на 90%. При этом ряд домов до сих пор не определился с формой управления. В таких многоэтажках, а также в домах, жильцы которого выбрали непосредственное управление, подача тепла будет проходить под личным контролем глав районов.

Для обработки пешеходных зон заготовили две тысячи тонн соли, еще тысячу тонн поставщик готов предоставить при необходимости. Соль и песок будут хранить рядом с наиболее «травмоопасными» местами, включая мосты и переходы. На уборку улиц готовы выйти 25 единиц техники.