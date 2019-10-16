Владикавказ, 16 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Организационный комитет по празднованию 100-летнего юбилея Северной Осетии возглавил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

В состав оргкомитета также вошли министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Они стали заместителями председателя организационного комитета.

Напомним, празднование 100-летия со дня образования Северной Осетии будет проходить в 2024 году. Указ об этот подписал президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года.