Москва, 16 октября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В здании 5-го корпуса Государственного архива России на Большой Пироговской улице в Москве проходит демонтаж уникальных стеклоблоков Фальконье для замены их на обычные пластиковые. Об этом сообщается 16 октября в Telegram-канале «Архитектурные излишества».

Vigoshi Большая Пироговская улица, 17. Четвёртый и пятый корпуса «архивного городка» с хранилищами ГА России и РГАЭ

На приведённой видеозаписи видно, что аутентичные окна здания демонтируются рабочими при помощи молотков. На некоторых из этажей уже установлены пластиковые стеклопакеты.

На минувшей неделе на ситуацию уже обратил внимание автор исторического проекта «Скрытые места Москвы» Эрик Шахназарян на своей странице в Facebook.

«Cтеклоблоки Фальконье обладали прекрасной звукоизоляцией, не горели, не боялись влаги, хорошо пропускали свет, отличались долговечностью и не требовали специального ухода. Наверняка не случайно именно их решили использовать при остеклении архивного комплекса, в том числе учитывая уникальные свойства стеклоблоков рассеивать свет, не позволяя документам в хранилище взаимодействовать с прямыми солнечными лучами», — отметил он.

Следует отметить, что из всех корпусов Государственного архива только первый, дореволюционный, включён в список объектов культурного наследия. Заявка на включение в реестр 2-го, 3-го и 4-го корпусов была подана, но до сих пор остаётся не рассмотрена.

«Отсутствие статуса у корпусов архивного городка и самого городка как комплекса позволяет делать на объекте абсолютно всё, что вздумается, руководствуясь лишь необходимостью трат бюджетных средств и личной совестью», — добавил Шахназарян.

Он также обратил внимание на то, что уничтожение уникальных стеклоблоков происходит в момент, когда в Москве готовится совместная выставка Музея архитектуры и дома-музея Густава Фальконье из швейцарского города Ньон.