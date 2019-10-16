Берн, 16 октября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии приняло решение изменить режим санкций против Сирии для упрощения гуманитарной помощи этой стране, сообщает 16 октября Федеральный Совет Швейцарии в официальном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечено, что данное решение принято из-за начала военной операции Турции, которую власти Швейцарии охарактеризовали как нарушение норм международного права и Устава ООН.

«Федеральный совет осуждает военное вторжение Турции в Сирию, нарушающее Устав ООН и нормы международного права. Совет призывает Турцию немедленно прекратить военную операцию и начать поиск политического решения конфликта», — указано в заявлении Федерального Совета Швейцарии.

Берн намерен облегчить финансирование гуманитарной помощи населению Сирии и разрешить швейцарским дипломатам взаимодействовать с сирийскими должностными лицами из санкционного списка.

Как сообщало ИА REGNUM, после начавшейся 9 октября военной операции Турции в Сирии, ряд стран Европы заморозил поставки военной продукции в Турцию. Кроме того, США объявили о введении ряда антитурецких санкций.