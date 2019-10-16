Триест, Италия, 16 октября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини почувствовал острое недомогание и был госпитализирован в одну из больниц Триеста в среду, 16 октября.

Leonrid Скорая помощь. Италия

В больнице Сальвини провел около трех часов, после чего был выписан. По данным некоторых СМИ, врачи зафиксировали у него колики.

В Триест Сальвини прилетел на похороны расстрелянных преступником сотрудников полиции, однако из-за своего недомогания добраться до городского собора лидер «Лиги» не смог.