Рига, 16 октября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию, который проходит сегодня, 16 октября, прошёл не без акций протеста, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. На Вантовом мосту возле Рижского замка, где готовилась встреча Зеленского, появились двое протестующих в костюмах цыплят. В руках они держали плакат «Овостар, сальмонелла, коррупция».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Риге

Как отмечает латвийское новостное агентство LETA, протест быстро пресекли сотрудники латвийских спецслужб. Предположительно, протестующие являются сторонниками запрета импорта яиц с Украины.

«Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже четыре раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов, и здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует незамедлительно остановить», — ранее заявляла исполнительный директор латвийской ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлиха. Её слова сегодня цитирует LSM.