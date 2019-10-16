Милан, Италия, 16 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. По итогам сентября 2019 года уровень годовой инфляции в Италии снизился до 0,3%, сообщили в среду, 16 октября, в национальной службе статистики Istat.

Италия

Это самый низкий показатель за последние три года, отметили статистики. Месяцем ранее уровень годовой инфляции составлял 0,4%.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, по данным за сентябрь выросла за год на 0,4%. В августе 2019 года этот показатель составлял 0,7%.