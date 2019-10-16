Ново-Огарево, Московская область, 16 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации потребовал, чтобы потенциальный спрос на гражданскую высокотехнологичную продукцию был удовлетворен российскими производителями. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

Путин в очередной раз напомнил предприятиям ВПК, что пик поставок вооружения в рамках государственного оборонного заказа «в целом пройден». Теперь организациям ВПК помимо профильной работы предстоит решить «масштабные задачи» по увеличению выпуска гражданской высокотехнологичной продукции. Данная продукция в стране очень востребована.

«В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что весьма широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Так, высок спрос на медицинскую и строительно-дорожную технику, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование для переработки мусора.