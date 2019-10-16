Екатеринбург, 16 октября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области выступил против повсеместной установки ограждений в российских городах. Предложения по упрощению регулирования в дорожной сфере он озвучил на форуме «Дорога 2019», передает корреспондент ИА REGNUM.

giogio55 Решетка забора

«Сегодня есть требования по установке заборов у пешеходных переходов (если рядом остановка), ограждения тротуаров — если исполнять их строго по нормативам, то весь город будет похож на клетку, а кроме того, на содержание этих заборов тратятся серьёзные деньги», — заявил Чибис.

На своей странице ВКонтакте губернатор Заполярья сообщил, что договорился с министром транспорта Евгением Дитрихом проработать изменения этой нормы.

«Не надо засорять города заборами», — написал Чибис на своей странице.

⠀

⠀

⠀