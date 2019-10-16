Симферополь, 16 октября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. С предложением усложнить требования федерального законодательства в части выдачи лицензий управляющим компаниям в сфере ЖКХ 16 октября выступил глава комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Георгий Шаповалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«Многие управляющие компании не выполняют своих обязательств по заключенным договорам перед собственниками жилья в многоквартирных домах, которые они обслуживают. Помимо этого, не проводится ремонт кровель, из-за отсутствия отмостки у фундамента зданий идёт подтопление подвалов», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат заявил, что порядка 80% обращений крымчан в крымский парламент содержат жалобы относительно недобросовестной работы ряда управляющих компаний.