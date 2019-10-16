Киев, 16 октября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Городские советы Украины, и в частности Харьковский горсовет, не имеют полномочий давать оценки по «формуле Штайнмайера». Об этом 16 октября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Петр Охотин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это не сфера полномочий Харьковского городского совета. Это не сфера полномочий городских советов и Кернеса», — сказал Охотин.

Он призвал президента Владимира Зеленского стать для Кремля таким же «неудобным, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган».

«Наш путь — быть такими же неудобными, как Эрдоган, сбивать самолеты при необходимости российские, при необходимости покупать оружие у того, кто нужен. Иначе нас уничтожат. Сейчас у нас нет союзников», — признал Охотин.

При этом он считает, что Украине нужно и дальше затягивать выполнение Минских соглашений и не ставить под ними официальных подписей.

«Нам нужно петлять и не ставить ни одной подписи. Иначе Путин принесет все эти подписи в ООН, а нас поставит перед боснийским сценарием, когда с одной стороны будут оккупированные территории с правом на власть. Сюда будут приезжать амнистированные… с отжатыми деньгами, и бороться за власть», — опасается Охотин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября горсовет Харькова выразил поддержку президенту и Верховной раде по случаю готовности Киева разработать и подписать «формулу Штайнмайера».

Горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг «формулы Штайнмайера» и акции «Нет капитуляции».

Ранее обращение против имплементации «формулы Штайнмайера» приняли депутаты Черновицкого, Черкасского, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, горсоветы Львова, Луцка, Херсона, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля.