Марий Эл, 27 апреля, 2004, 17:13 — ИА Регнум. ОАО "Марийскрегионгаз" вводит практику отключения должников. В случае, если гражданин 3 месяца не платит за потребленный газ, его квартира будет отключена от сетей простым "выпиливанием". По словам генерального директора ОАО "Марийскрегионгаз" Василия Ганичева, данное решение принято на основании постановления Верховного суда РФ. Правда, отключения пока коснуться лишь тех, кто не платит за потребленный газ в течение вот уже нескольких лет.

Как сообщил В.Ганичев на пресс-конференции, объекты социальной сферы Марий Эл отключаться не будут, да и поводов нет - с соответствующими министерствами заключены все договоры, которые выполняются в срок. Также глава ОАО "Марийскрегионгаз" заявил, что ждет очередное повышение тарифов на "голубое топливо" состоится с 1 января 2005 года они увеличатся на 20 %. Повышение зависит в основном от позиции, занятой угольщиками. Хотя, по мнению Василия Александровича, 15 рублей 75 копеек - это не слишком высокий тариф для газа в Марий Эл. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в газовой компании, в тариф на газ входит его транспортировка, надбавки и установка федеральной энергетической компании.