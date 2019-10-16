Екатеринбург, 16 октября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В России за 2019 год было выделено более 110 млрд рублей по федеральному проекту «Дорожная сеть». Об этом на совещании в Екатеринбурге заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

В рамках проекта предусмотрены контракты на содержание и ремонт около 7 тыс. объектов. Из них больше половины — местного значения. Сейчас в регионах завершается приёмка работ. В Свердловской области почти всё сделано, но не везде всё гладко. В некоторых регионах освоено всего около 30% выделенных денег.

«Я уже называл эти регионы, ещё раз назову: во всяком случае сейчас такая ситуация в Приморье, на Чукотке и в Крыму. Надо понять, что делать дальше с этим», — отметил Медведев.

Глава правительства добавил, что темпы ремонта дорог нужно увеличить. Также важно понять, почему возникли сбои.