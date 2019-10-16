Ярославль, 16 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Прокуратура Фрунзенского района Ярославля взяла на контроль ситуацию с возвратом денег жителям микрорайона «Сокол» по решению суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне этого года вступило в силу решение арбитражного суда по иску управляющей компании «ПИК-Комфорт» к теплоснабжающей компании ООО «АДС» о взыскании 7,9 млн рублей за горячую воду. Сумма возникла из-за того, что утвержденные властями нормы подогрева горячей воды оказались на треть ниже того, что показывают приборы учета. Управляющая компания посчитала, что поставщик горячей воды должен вернуть «излишне уплаченные» жителями деньги.

Получив деньги по решению суда с «АДС», «ПИК-Комфорт» должен вернуть их жителям. Однако это до сих пор не произошло. В «АДС» говорят, что деньги «ПИК-Комфорту» возвращены.

«Поскольку «ПИК-Комфорт» должен «АДС» за ранее поставленные коммунальные ресурсы, то исполнение решения суда было возможно произвести путем зачета взаимных требований в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ, что и было сделано АДС путем направления в адрес «ПИК-Комфорта» заявления о зачете на 7,9 млн руб. Указанное заявление было получено «ПИК-Комфортом» 1 августа 2019 года и согласно закону, в тот же самый день взаимные обязательства сторон, включая обязательство «АДС» о возврате 7,9 млн рублей переплаты, были прекращены (исполнены). Поэтому АДС безусловно возвратило долг по переплате. Теперь «ПИК-Комфорт» обязан возвратить 7,9 млн рублей жителям. Однако спустя 2,5 месяца деньги людям не возращены, и по этой причине мы обратились в прокуратуру», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «АДС» Игорь Пучков.

В «ПИК-Комфорте» говорят, что действуют исключительно в интересах жителей. А то, что выигранные по суду деньги людям не возвращаются, объясняют тем, что решение суда «АДС» обжаловало в очередной инстанции.

«Управляющая компания «ПИК-Комфорт», как исполнитель коммунальных услуг, не имеет собственного экономического интереса в приобретении коммунальных ресурсов и фактически действует, как посредник между потребителями коммунальных услуг и ООО АДС. В данный момент ООО «АДС» подало кассационную жалобу на решение по делу, выигранному «ПИК-Комфорт» в арбитражном суде. Перерасчет собственникам помещений многоквартирных домов будет произведен после урегулирования имеющихся разногласий и заключения соглашения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управляющей компании «ПИК-Комфорт».

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку по заявлению ООО «АДС» и не нашла нарушений закона. Между тем, как сообщили в прокуратуре Ярославской области, ситуация с возвратом жителям микрорайона «Сокол» 7,9 млн рублей взята на контроль.

При этом ситуация выглядит довольно странной: решение суда вступило в силу, «АДС» говорит, что фактически вернула деньги «ПИК-Комфорту». По словам директора «АДС» Игоря Пучкова, управляющая компания не прислала протокол разногласий по соглашению о зачете и никак иначе не отреагировала на посланные документы.

При этом сама ситуация, приведшая к конфликту, до сих пор не урегулирована. Установленные нормы затрат теплоэнергии на подогрев горячей воды для домов с так называемой «закрытой» системой не соответствуют фактическим. Убытки, которые при этом получает теплоснабжающая организация, напрямую сказываются не работе коммунальных систем. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.