Сухум, 16 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. 16 октября в правительстве Абхазии обсудили ход работ на строящихся объектах республики в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию страны на 2017−2019 годы. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

ИА Руспех Валерий Бганба

В совещании приняли участие руководители профильных ведомств и представители подрядных организаций. Премьер-министр Валерий Бганба призвал руководителей строительных организаций уделять внимание качеству выполняемых работ и укладываться в обозначенные проектами сроки. Он также напомнил, что завершить работы текущей программы необходимо до конца первой декады ноября.

Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017−2019 годы была утверждена в Москве в ходе 15-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Российской Федерацией 8 июня 2017 года.

Программа включила в себя свыше 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей.