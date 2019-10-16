Калуга, 16 октября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Из Международного аэропорта «Калуга» 16 октября прямым авиарейсом в Калининград с экскурсионным туром отправилась очередная группа калужских школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление развития туризма министерства экономического развития Калужской области, выступившем куратором программы.

Admoblkaluga.ru Авиабилеты оплачиваются из областного бюджета, экскурсионный тур — из средств родителей

Авиабилеты оплачиваются из областного бюджета, экскурсионный тур — из средств родителей. Формированием школьных групп занимается министерство образования и науки области. Оператором и отправляющей стороной выступает туристско-информационный центр «Калужский край», курирует программу.

В 2019 году участниками данной программы «Развитие туризма в Калужской области» стали более 700 школьников области. Всего за время действия программы — более 3,2 тыс. учащихся. Программа реализуется с 2015 года. Её цель — популяризация детского туризма и знакомство с историческим и культурным наследием городов России.