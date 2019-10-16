Москва, 16 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

По сообщению ведомства, с начала года позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в сырьевых и обрабатывающих отраслях — на 3,6% и 2,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост производства в электроэнергетике, обеспечении газом и паром с начала года составил 0,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 1,4%.

Напомним, в августе рост промпроизводства в России составил 2,9% в годовом выражении.