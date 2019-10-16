Село Яренск, Архангельская область, 16 октября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В населенных пунктах Ленского района Архангельской области появится около двух десятков новых спортивных и детских площадок. Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес», ООО «Технопарк», возводит их в рамках социальной программы, последовательно реализуемой в сотрудничестве с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района.

ООО «Технопарк» Ленскому району Архангельской обл. подарят детские и спортивные площадки

Как сообщили в пресс-службе компании «Технопарк», сейчас уже полностью построены площадки в Яренске: в парке имени Землячки, Полевом переулке, а также на Огородной и Молодежной улицах. Кроме того, современные площадки теперь есть в поселке Лысимо и деревне Запань Яренга.

ООО «Технопарк» Ленскому району Архангельской обл. подарят детские и спортивные площадки

Спортплощадки, где все желающие местные жители смогут заниматься тренировками и укреплять свое здоровье, снабдили специальным покрытием, благодаря которому там не будут образовываться лужи и наледи. Кроме гимнастических комплексов на площадках поставили и уличные тренажеры, которым не страшна любая непогода.

«Детские площадки оборудованы самыми современными игровыми комплексами, грунт на них изолирован травмобезопасным покрытием, дополнительно обеспечивающим комфортные условия для игр при любых погодных условиях, — отметили в пресс-службе. — В комплектацию игровых комплексов входят элементы, предназначенные для разных возрастных групп — от горок и лабиринтов до шведских стенок и гимнастических колец».

Вместе с правительством Москвы и властями Архангельской области ООО «Технопарк» активно работает над улучшением качества жизни в Ленском районе. Там в течение 2019 года глобально обновляются 58 важных социальных объектов: школы, детсады, медучреждения, дома культуры и т.д.

ООО «Технопарк» Ленскому району Архангельской обл. подарят детские и спортивные площадки

Сейчас на объекте главного проекта «Технопарка» — экотехнопарка на станции «Шиес» — не ведется строительства, вывезены вся техника и рабочие, но компания продолжает по-соседски помогать людям, налаживая с ними конструктивный диалог и существенно вкладываясь в социальное развитие Ленского района.