Месси в шестой раз получил «Золотую бутсу»
Барселона, Испания, 16 октября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду «Золотая бутса». Об этом 16 октября сообщает Marca.
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Лионель Месси
«Золотая бутса» ежегодно вручается футболисту, который стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.
https://twitter.com/marca/status/1184444456952459264
В сезоне 2018/19 Месси забил 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании. Эта награда стала для него шестой. Ранее аргентинский форвард получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.
Добавим, что на данный момент Месси сыграл в составе «Барселоны» 692 матча, в которых забил 604 гола.
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