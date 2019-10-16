Барселона, Испания, 16 октября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду «Золотая бутса». Об этом 16 октября сообщает Marca.

Quora.com Лионель Месси

«Золотая бутса» ежегодно вручается футболисту, который стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

https://twitter.com/marca/status/1184444456952459264

В сезоне 2018/19 Месси забил 36 голов в 34 матчах чемпионата Испании. Эта награда стала для него шестой. Ранее аргентинский форвард получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

Добавим, что на данный момент Месси сыграл в составе «Барселоны» 692 матча, в которых забил 604 гола.

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