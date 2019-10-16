Киев, 16 октября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Бывший президент Украины, депутат Вреховной рады Пётр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу об исчезновении серверов из администрации президента Украины. Об этом сегодня, 16 октября, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы. Порошенко

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность рассказал, что все служебные серверы из здания администрации президента Украины исчезли до того, как он въехал в это здание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Предполагалось, что Порошенко будет допрошен в рамках этого дела.

Стоит отметить, что против экс-президента возбуждено уже несколько уголовных дел, однако ни по одному из них его не допрашивали.

Недавно появилась неподтвержденная информация о том, что производство по уголовным делам против Порошенко было приостановлено.