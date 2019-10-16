Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. К концу 2021 года протяженность обустроенных велодорожек в Петербурге увеличится более чем на 50 км. Причем, уже до конца 2019 года общая длина петербургских велодорожек вырастет на треть.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист

В настоящее время в Северной столице организовано 28 велосипедных маршрутов общей протяженностью 107 км. Три маршрута проложены в историческом центре города.

Как сообщает 16 октября издание Смольного «Петербургский дневник», до конца 2019 года появится еще шесть новых дорожек протяженностью 32,4 километра. Новые маршруты проложены по Южной дороге, части Приморского проспекта, Бухарестской улице, проспекту Непокоренных.

«Самым протяженным (9,4 километра) станет маршрут, пролегающий от проспекта Культуры до Кантемировской улицы», — отмечает источник.

В планах развития инфраструктуры на 2020 год — 13,4 километра дорожек. Новые маршруты появятся в Невском районе — на проспекте Большевиков, на улице Коллонтай; в Красносельском районе на улице Доблести; в Пушкинском районе на Промышленной улице; в Василеостровском районе на Детской улице.

Три велосипедных маршрута запланированы на 2021 год, они дадут прибавку еще в 13,5 километра — в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах.

Планы по строительству веломаршрутов будут окончательно скорректированы после принятия бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

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Напомним, по планам городских властей к 2048 году общая протяженность веломаршрутов в Петербурге должна составить 870 км, что, впрочем, составляет лишь около 20% от протяженности улично-дорожной сети.