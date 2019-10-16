Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. 16 ноября в Санкт-Петербурге проходит пятая встреча в рамках образовательной программы New Now в Манеже. С лекцией выступит куратор проекта «Виктория и Альберт» (V&A) лондонского музея Кэтрин Ин. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал выставочного зала.

Instagram.com/manegespb Образовательная программа New Now в Манеже

V&A East — новый филиал музея, который расположится сразу на двух площадках в бывшем Олимпийском парке в Лондоне и откроется для посетителей в 2023 году. По замыслу мэра Лондона Садика Хана, новый филиал музея станет частью проекта East Bank — масштабного кампуса в зоне Олимпийского парка, средоточия культурных и образовательных учреждений британской столицы.

Программа New Now в Манеже — серия встреч с деятелями культуры со всего мира. Мероприятие пройдет в рамках Общественного потока Санкт-Петербургского международного культурного форума.