Магас, 16 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела бывший глава администрации сельского поселения Мужичи. Его обвинили в преступлении, совершенном им более 12 лет назад, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе прокуратуры по республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Как было установлено в суде, чиновник незаконно присвоил себе земельный участок общей площадью 4 тыс. квадратных метров. Для этого в 2007 году он внёс в похозяйственную книгу администрации ложные сведения том, что участок якобы принадлежит ему на правах бессрочного пользования. Сумма ущерба, нанесенная действиями обвиняемого, превысила 700 тыс. рублей.

За мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере, экс-главу села лишили свободы на три года условно с испытательным сроком 2,6 года. При этом его обязали вернуть в муниципалитет незаконно присвоенный земельный участок.