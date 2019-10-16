Москва, 16 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В выставочном зале «Артхаус» в Центре творческих индустрий «Фабрика» проходит выставка-исследование «На своем месте». Об этом сообщается на официальной странице центра в Facebook.

Facebook.com/CCIFABRIKA Экспозиция

«На своем месте» — выставка-исследование, реализованная в рамках проекта «На районе / За пределами центра». В экспозиции представлены результаты работы художников Австрии, России и Франции. В течении некоторого времени молодые люди «художественно» осваивали городское пространство вокруг своих мастерских в спальных районах, знакомясь с местными жителями и делая свое присутствие в том или ином месте видимым.

Выставка продлится до 29 октября 2019 года