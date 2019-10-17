Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 17 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 октября:создан Калининский фронт. Продолжаются бои за Белград.

17 октября 1944 года войска 3-го Украинского фронта окружили крупную группировку немцев юго-восточнее Белграда. Советские войска заняли пристань и железнодорожный вокзал у реки Дунай. В ходе боёв противник понёс огромные потери.

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