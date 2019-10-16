Владивосток, 16 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что жестко спросит о результатах работы со всех, кто отвечает за ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

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«Ничего не бросайте, особенно деньги на ветер. Каждый рубль — на благо регионов. Ситуация пострадавших от паводков регионов будет лучше, может быть лучше. Обязательно проверю, каков результат. Давайте работать так, как ждут от нас люди, как требует обстановка», — завершил совещание по ликвидации последствия паводков на Дальнем Востоке и в Иркутской области глава государства Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября состоялось совещание правительства по ликвидации паводка после летних ливней в ДФО и Сибири.