Нью-Йоркский Музей современного искусства открывается после реконструкции
Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. 21 октября Нью-Йоркский Музей современного искусства MoMA откроется после реконструкции стоимостью почти полмиллиарда долларов. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.
Музей получит дополнительные 4366 квадратных метров пространства. Основное здание МоМА ныне соединено новым корпусом с недавно достроенным по проекту Жана Нувеля небоскребом. Внутренние стены в старом здании убрали, лестницы расширили, а потолки сделали выше, и теперь его галереи плавно перетекают в новые помещения.
Нынешняя экспозиция представляет собой переосмысление модернистского канона. В залах соседствуют самые разные виды искусства, а экспозиция охватывает период от конца XIX века до наших дней с включением небольшого количества работ из других эпох.