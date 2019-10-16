Нью-Йорк, США, 16 октября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. 21 октября Нью-Йоркский Музей современного искусства MoMA откроется после реконструкции стоимостью почти полмиллиарда долларов. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Moma.org Нью-Йоркский Музей MoMA

Музей получит дополнительные 4366 квадратных метров пространства. Основное здание МоМА ныне соединено новым корпусом с недавно достроенным по проекту Жана Нувеля небоскребом. Внутренние стены в старом здании убрали, лестницы расширили, а потолки сделали выше, и теперь его галереи плавно перетекают в новые помещения.

Нынешняя экспозиция представляет собой переосмысление модернистского канона. В залах соседствуют самые разные виды искусства, а экспозиция охватывает период от конца XIX века до наших дней с включением небольшого количества работ из других эпох.