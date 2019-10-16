Екатеринбург, 16 октября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не будет увольнять своих заместителей из-за ошибок, если чиновники готовы развиваться. Об этом мэр заявил в эфиреОТВ.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Ранее действующую команду мэрии раскритиковал член Совета Федерации и экс-мэр Аркадий Чернецкий.

По словам Высокинского, в городе сделано «в полтора раза больше ремонтов и благоустройства», а также научились бороться с грязью. Отопление же и вовсе дали на пять дней раньше.

«Те или иные проблемы есть, но это проблемы жизни, проблемы формирования», — считает градоначальник.

Мэр уточнил, что даёт возможность тем чиновникам, которые растут, даже если они делают какие-то ошибки. В мэрии увольняют тех, кто не растёт, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга уволил нескольких чиновников. Градоначальник оказался недоволен реконструкцией сквера у Оперного театра и работой юридического отдела горадминистрации.