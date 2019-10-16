Киев, 16 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Уголовные дела, связанные с событиями времён майдана на Украине будут переданы из генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в государственное бюро расследований (ГБР). Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

Dbr.gov.ua Сотрудники государственное бюро расследований Украины (ГБР)

«Эти дела должны перейти в ГБР. Этот процесс уже пошёл, есть график передачи производств (дел), они ревизируются и передаются по подследственности», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что в ГБР будут созданы специальное подразделение и специальный департамент, которые будут заниматься расследованием «дел майдана».

По его словам, в числе «дел майдана» есть как дела против украинских правоохранителей, противостоявших путчистам, так и дела против представителей старой власти.

Напомним, в конце 2013 года в центре Киева началась массовая акция протеста, которая в феврале 2014 года переросла в государственный переворот. Вскоре, силы, захватившие власть на Украине развязали гражданскую войну в Донбассе.

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