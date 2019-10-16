Сочи, Краснодарский край, 16 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Две с половиной тысячи человек, которые нарушали миграционное законодательство России, были выдворены из страны с начала текущего года. Об этом 16 октября рассказал первый замминистра МВД РФ Александр Горовой на восемнадцатом совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ России в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По словам первого замминистра МВД РФ, с начала года было привлечено к ответственности за нарушения российского миграционного законодательства свыше 30 тысяч иностранных граждан.

«2,5 тысячи выдворено за территорию нашей страны», — приводит РИА Новости слова Александра Горового.

Также он рассказал, что совместно с органами ФСБ в первом полугодии текущего года было отклонено 20 прошений о вступлении в гражданство России.