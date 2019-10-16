Ярославль, 16 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено создать новое бюджетное учреждение, которое будет заниматься реализацией губернаторского проекта «Решаем вместе!» и подобных проектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Новое государственное бюджетное учреждение будет называться «Центр сопровождения проектов инициативного бюджетирования». Его создание планируется не позднее 2020 года.

Новая структура заменит проектный офис «Решаем вместе!», который занимается губернаторским проектом сейчас, однако в формате некоммерческой организации. Для работы офиса из областного бюджета выделялся грант. Создание постоянной структуры позволит получать регулярное бюджетное финансирование и не проводить конкурсы на предоставление субсидии.

Фактически речь идет об увеличении количества чиновников (но без статуса госслужащих), которые будут курировать губернаторский проект. Стоит отметить, что непосредственной реализацией занимаются органы местного самоуправления. Сколько человек будут работать в «Центре», во сколько обойдется бюджету его содержание, пока неизвестно.